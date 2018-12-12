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Двое мужчин найдены мертвыми в туалете подземного паркинга на севере Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие начало проверку по факту обнаружения тел двух мужчин на севере столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Утром 12 декабря в помещении туалетной комнаты подземного паркинга одного из жилых домов по ул. Базовская обнаружены тела двух мужчин 1980 и 1986 гг. рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала Ю. Иванова.
По предварительным данным, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти мужчин не зафиксировано. В настоящее время следователи работают на месте, проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.
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