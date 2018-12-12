Двое мужчин найдены мертвыми в туалете подземного паркинга на севере Москвы

«Утром 12 декабря в помещении туалетной комнаты подземного паркинга одного из жилых домов по ул. Базовская обнаружены тела двух мужчин 1980 и 1986 гг. рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — рассказала Ю. Иванова.

По предварительным данным, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти мужчин не зафиксировано. В настоящее время следователи работают на месте, проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.