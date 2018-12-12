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Южная Осетия и Крым остались без света 

ТК «Звезда» + ещё 7 52 минуты назад
Фото: sekb_2002, Instagram
Около 63 тысяч человек в 50 населенных пунктах Крыма оставались без света более получаса сегодня ночью.
В ночь на 12 декабря на Крым обрушился сильный дождь, снег и ветер, из-за этого в ряде крымских населенных пунктов пропал свет. В настоящее время на полуострове оперативно устраняют последствия непогоды. Об этом сообщается на сайте «Крымэнерго».
«Работы осложнены ограниченным доступом техники к отдельным объектам по причине отложения мокрого снега и гололедицы», — говорится в сообщении организации.
По данным ТАСС, около 63 тысяч человек в 50 населенных пунктах Крыма оставались без света более получаса сегодня ночью.
Южная Осетия также осталась без электроэнергии после аварии, произошедшей на ЛЭП из-за снегопада. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев, сообщает ТАСС.
«Южная Осетия осталась без света из-за аварии в горах Северной Осетии. Из-за сильного снегопада на североосетинском участке ЛЭП произошла авария», — заявил он.
Габараев добавил, что сейчас специалисты ищут место поломки.
В ситуационном центре Минэнерго рассказали, что без света остались почти 63,5 тысяч людей.
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