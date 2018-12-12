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СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет России сообщил на своем сайте о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева, Шамиля Казбулатова, по подозрению в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.
Нападение произошло в 2000 году в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате столкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.
Казбулатов был задержан 11 декабря при взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю. Казбулатов подозревается в совершении преступлений в соответствии со ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК России (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).
Ранее сообщалось, что СК и ФСБ задержали двух ранее неизвестных членов банды Басаева.
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