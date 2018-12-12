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В Германии на дорогу вылилась тонна шоколада 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: telegraf.by
Инцидент произошёл в городе Верль после аварии на кондитерском предприятии.
Место происшествия оцепили полицейские и пожарные. Спасатели расчищали дорогу от шоколада несколько часов.
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