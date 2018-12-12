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Стрельба в Страсбурге 

Рамблер 1 час назад
Жертвами стрельбы во французском Страсбурге в общей сложности стали три человека, еще двенадцать получили ранения. Об этом заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер, передает Reuters в среду, 12 декабря.
Полиции удалось установить личность стрелка, им оказался 29-летний Шериф Шекатт. Известно, что он состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Преступника пока не удалось поймать, он находится в бегах.
Расстрел произошел вечером 11 декабря. Мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. По словам источников телеканала BFM, с рождественского рынка подозреваемый скрылся на захваченном такси. «Водитель сообщил полиции, что мужчина ранен», — говорится в сообщении. Уточняется, что утроивший стрельбу был ранен одним из военных в ходе операции по задержанию.
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