Подсчитаны жертвы страсбургского стрелка

Жертвами стрельбы во французском Страсбурге в общей сложности стали три человека, еще двенадцать получили ранения. Об этом заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер, передает Reuters в среду, 12 декабря.

По его словам, преступника пока не удалось поймать, он находится в бегах и до сих пор представляет угрозу обществу. «Правительство повысило уровень угрозы до наивысшего и усилило пограничный контроль, — сказал Кастанер. — Мы усилим безопасность на всех рождественских ярмарках, чтобы предотвратить подобные атаки».

Полиции удалось установить личность стрелка, им оказался 29-летний Шериф Шекатт (Cherif Chekatt). Известно, что он состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор города Парижа заявил, что мотивы мужчины пока не ясны, ответственность за нападение также никто не взял. В то же время, как пишет агентство, разведывательная служба в США, занимающаяся мониторингом джихадистских сайтов, сообщила, что сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) радовались случившемуся.

Европейский парламент , который заседает на этой неделе в Страсбурге был закрыт. Немецкая полиция на противоположном берегу Рейна также усилила безопасность. Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил 12 декабря траурным днем, все ярмарки будут закрыты, а спектакли и концерты отменены, сообщало РИА Новости

Расстрел произошел вечером 11 декабря. Мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать.