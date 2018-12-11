В здании Минтруда России на улице Ильинка в Москве рухнул лифт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
При падении лифта пострадал сотрудник ведомства, который находился в кабине.
«В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма», — сказали в пресс-службе.
По информации «Пятого канала», лифт с несколькими сотрудниками министерства пролетел четыре этажа. В результате один пассажир попал в больницу с переломом грудного отдела позвоночника.
Минтруд начал расследование несчастного случая на производстве.