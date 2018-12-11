Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В здании Минтруда в Москве рухнул лифт с пассажиром 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
В здании Минтруда России на улице Ильинка в Москве рухнул лифт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
При падении лифта пострадал сотрудник ведомства, который находился в кабине.
«В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма», — сказали в пресс-службе.
По информации «Пятого канала», лифт с несколькими сотрудниками министерства пролетел четыре этажа. В результате один пассажир попал в больницу с переломом грудного отдела позвоночника.
Минтруд начал расследование несчастного случая на производстве.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлены подробности сделки Бутиной со следствием58
Во Франции перестрелка, есть жертвы11
Коллапс в метро и другие события дня23
Задержанный украинский командир сделал заявление446
Нагиев взбесился от поведения Шнура на «Голосе»6
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
04:42
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение