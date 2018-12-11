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Командир задержанных в Крыму украинских кораблей отказался признать вину 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Командир нарушивших границу России украинских кораблей Денис Гриценко не признал свою вину. Об этом его адвокат Николай Полозов сообщил «Интерфаксу».
«Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает», — сказал адвокат.
По словам Полозова, в ответ на предложение следователя ответить на вопросы Гриенко написал, что «считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний». Командир украинских кораблей также сообщил своему защитнику, что к нему силу во время задержаний не применяли.
«Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно», — сообщил Николай Полозов.
25 ноября в Керченском проливе были задержаны два украинских бронекатера и буксир. Они незаконно вошли в территориальные воды России, игнорируя предупреждения пограничников и сотрудников ФСБ. Экипажи кораблей арестованы до 25 января 2019 года за нарушение границы РФ.
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