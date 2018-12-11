Трое полицейских избили жителя Саратовской области и подбросили ему наркотики

Ранее региональное УФСБ сообщало, что 11 декабря задержаны начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России "Энгельсское" — подполковник полиции, его заместитель и оперативный сотрудник, причастные к превышению должностных полномочий с применением насилия.

"По версии следствия, начальник отдела, его заместитель и оперуполномоченный на улице остановили двух молодых людей, запрещенных веществ у них обнаружено не было. Однако в мобильном телефоне одного из них полицейские увидели адрес "тайниковой закладки" с наркотиком. На просьбу владельца вернуть телефон, полицейские повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу. А потом по ориентирам, нашли "закладку", привезли ее в отдел полиции, и положили в одежду задержанного", — говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как уточняет пресс-служба, в дальнейшем данный наркотик в присутствии понятых был изъят в ходе личного досмотра и в отношении этого мужчины возбуждено уголовное дело. Потерпевший сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы.