Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое полицейских избили жителя Саратовской области и подбросили ему наркотики 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех полицейских в Саратовской области, вменяя им избиение мужчины и подбрасывание ему наркотиков, сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.
Ранее региональное УФСБ сообщало, что 11 декабря задержаны начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России "Энгельсское" — подполковник полиции, его заместитель и оперативный сотрудник, причастные к превышению должностных полномочий с применением насилия.
"По версии следствия, начальник отдела, его заместитель и оперуполномоченный на улице остановили двух молодых людей, запрещенных веществ у них обнаружено не было. Однако в мобильном телефоне одного из них полицейские увидели адрес "тайниковой закладки" с наркотиком. На просьбу владельца вернуть телефон, полицейские повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу. А потом по ориентирам, нашли "закладку", привезли ее в отдел полиции, и положили в одежду задержанного", — говорится в сообщении, распространенном ведомством.
Как уточняет пресс-служба, в дальнейшем данный наркотик в присутствии понятых был изъят в ходе личного досмотра и в отношении этого мужчины возбуждено уголовное дело. Потерпевший сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
"В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточняется в сообщении.
ТАСС: последние новости
Reuters: в центре Страсбурга произошла стрельба Сотрудник Минтруда пострадал при падении лифта в здании министерства в Москве Источник: начальник главка по противодействию экстремизму МВД РФ подал в отставку
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлены подробности сделки Бутиной со следствием89
Во Франции перестрелка, есть жертвы16
Коллапс в метро и другие события дня23
Задержанный украинский командир сделал заявление454
Нагиев взбесился от поведения Шнура на «Голосе»9
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
08:26
Задержанный украинский командир сделал заявление
Общество
04:42
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение