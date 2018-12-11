Главный борец с экстремизмом попался на измене и собрался в отставку

Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин может в ближайшее время выйти в отставку в связи с утратой доверия. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в российских правоохранительных органах.

По словам источника, генерал-майор Валиулин был изобличен во внеслужебных отношениях с подчиненной женщиной-офицером, причем разоблачителем выступила супруга генерала, бывший полковник полиции.

«Она весьма ревнивая и регулярно приезжала в здание главка на Садово-Сухаревской улице, проверяя, чем занимается ее муж. В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов», — рассказал источник.

Источник «Ленты.ру» категорически опроверг сообщения о том, что грядущая отставка начальника экстремистского главка связана с серией запретов на концерты неформальных молодежных групп. По его словам, в этой истории оперативники центров «Э» являются только исполнителями приказов, исходящих от других служб.

По словам другого источника в МВД, во вторник, 11 декабря, после разговора с руководством министерства Тимур Валиулин написал рапорт об отставке по собственному желанию. О грядущей отставке Валиулина также сообщает «Интерфакс»

Тимур Валиулин родился в 1962 году в подмосковном городе Краснозаводск. На службу в органы внутренних дел пришел в 1988 году, с 1992 по 2001 годы проходил службу в Управлении по экономическим преступлениям столичного главка полиции, а в 2002 году возглавил отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Центральному административному округу Москвы. С 2007 по 2012 годы руководил столичным УБОПом, а потом, после реорганизации — Центром по противодействию экстремизму московского главка полиции.

Указом президента России от 4 сентября 2012 был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Тимур Валиулин особенно запомнился предложением привлекать к ответственности учителей за участие их учеников в акциях протеста.