Мужчина проиграл и пошел крушить букмекерскую контору

После нескольких не сыгравших ставок посетитель отправился к администратору с требованием вернуть ему потерянные 7200 рублей.

Клиент был настолько раздосадован проигрышем, что на пути к администратору опрокидывал компьютеры и крушил в заведении мебель. Охранник букмекерской конторы предпочел не вмешиваться, обратившись к клиенту с осторожной просьбой ничего не ломать.

Отмечается, что мужчина оказался принципиальным, и оценил сумму компенсации своего разочарования ровно в 7200 рублей.

На выходе из конторы игрока, которым оказался неоднократно судимый приезжий, задержала полиция. Мужчина обвиняется по статье «разбой», ему грозит до 5 лет лишения свободы.