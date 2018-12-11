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Мужчина проиграл и пошел крушить букмекерскую контору 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
34-летний посетитель разнес букмекерскую контору на Лермонтовском проспекте в Москве из-за неудачной ставки, сообщают «Вести.ру» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.
После нескольких не сыгравших ставок посетитель отправился к администратору с требованием вернуть ему потерянные 7200 рублей.
Клиент был настолько раздосадован проигрышем, что на пути к администратору опрокидывал компьютеры и крушил в заведении мебель. Охранник букмекерской конторы предпочел не вмешиваться, обратившись к клиенту с осторожной просьбой ничего не ломать.
Отмечается, что мужчина оказался принципиальным, и оценил сумму компенсации своего разочарования ровно в 7200 рублей.
На выходе из конторы игрока, которым оказался неоднократно судимый приезжий, задержала полиция. Мужчина обвиняется по статье «разбой», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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