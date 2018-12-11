Российские чиновники, депутаты и полицейские устроили перестрелку у ресторана

Беслане возле ресторана «Эрмитаж» произошла перестрелка, в которой участвовали замглавы местной администрации, директор коммунального предприятия, депутат и сотрудник ГИБДД . Об этом сообщается на странице vbeslannews в Instagram во вторник, 11 декабря.

По словам очевидцев, конфликт спровоцировал местный парламентарий, набросившийся на одной из гостей ресторана.

Он стал и единственным пострадавшим, кому потребовалась госпитализация. Мужчину доставили в больницу с огнестрельным ранением в бедро.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что присяжные оправдали армавирца Мухтара Малсюгенова по делу о двойном убийстве в ходе перестрелки в ресторане. Малсюгенов застрелил в офицера Росгвардии Петр Ломакин и его спутника — начальника охранного агентства Сергея Борового, когда те с оружием напали на друга подсудимого — криминального авторитета Андрея Сараянца.