В ФСБ сообщили об уничтожении 65 террористов в России в 2018 году

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Александр Бортников. России в 2018 году ликвидировано 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель Национального антитеррористического комитета , директор ФСБ «Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников», — добавил Бортников. Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб пресекли деятельность 37 террористических ячеек, члены которых планировали преступления в северокавказском регионе. В начале декабря «Юга.ру» сообщал, что в Сочи вынесли приговор в отношении молодого человека, обвиняемого по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».