Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Золотов нашел альтернативу дуэли с Навальным
Золотов нашел альтернативу дуэли с Навальным

В ФСБ сообщили об уничтожении 65 террористов в России в 2018 году 

RT на русском + ещё 10 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ
В России в 2018 году ликвидировано 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
«Задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников», — добавил Бортников.
Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб пресекли деятельность 37 террористических ячеек, члены которых планировали преступления в северокавказском регионе.
В начале декабря «Юга.ру» сообщал, что в Сочи вынесли приговор в отношении молодого человека, обвиняемого по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».
RT на русском: последние новости
В Перми начали проверку сообщений о массовой драке на концерте Киев засекретил документ о следовании украинских судов Керченским проливом Адвокат сообщил об оплате Улюкаевым штрафа в 130 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золотов подал иск к Навальному29
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз143
Прощание с Людмилой Алексеевой3
Московское метро превратилось в филиал ада53
ЕС ввел санкции против девяти организаторов выборов в ДНР и ЛНР3
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
00:20
В метро Москвы произошел сбой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение