Суд признал виновным жителя Красноярского края в изнасиловании собственной дочери, над которой он издевался на протяжении 11 лет, и приговорил его к 22 годам лишения свободы, сообщает ГСУ СК региона.
Следствием и судом установлено, что житель села Тюхтет с 2006 года на протяжении 11 лет насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери. На период совершения первого преступления девочке было 6 лет, и она никому ничего не рассказывала. Когда девушка повзрослела, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
Приговор суда в законную силу не вступил.