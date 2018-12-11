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Продавщицы избили пытавшихся отобрать алкоголь полицейских 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В закрытом камчатском городе Вилючинск 63-летняя и 50-летняя продавщицы напали на полицейских, которые пришли в магазин, чтобы пресечь продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
Инцидент произошел 31 октября. По данным следствия, в этот день полицейские пришли в один из местных магазинов, чтобы разобраться с административным правонарушением и собрать доказательства продажи спиртного без лицензии.
По версии СК, продавщицы пытались помешать правоохранителям: одна из них ударила полицейского кулаком в грудь, другая толкнула второго сотрудника полиции и поцарапала его руку ногтями.
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