Продавщицы избили пытавшихся отобрать алкоголь полицейских

В закрытом камчатском городе Вилючинск 63-летняя и 50-летняя продавщицы напали на полицейских, которые пришли в магазин, чтобы пресечь продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 31 октября. По данным следствия, в этот день полицейские пришли в один из местных магазинов, чтобы разобраться с административным правонарушением и собрать доказательства продажи спиртного без лицензии.

По версии СК, продавщицы пытались помешать правоохранителям: одна из них ударила полицейского кулаком в грудь, другая толкнула второго сотрудника полиции и поцарапала его руку ногтями.