В Саратове застрелен гендиректор сети фитнес-клубов

Сегодня в Саратове погиб гендиректор сети фитнес-клубов World Class и Forte Club Андрей Еремин . По предварительной информации, он скончался в результате огнестрельного ранения.

Трагедия произошла в фитнес-клубе «Forte Club» на улице Вольская. Вероятно, 57-летний бизнесмен погиб в результате несчастного случая, когда чистил принадлежащее ему ружье. Он скончался на месте. Свой первый фитнес-клуб «Оранж» он открыл в 2002 году. Самым успешным его проектом стал World Class, затем состоялось открытие нескольких фитнес-клубов под брендом «ФизКульт». Полиция пока не исключает версию самоубийства.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», 46-летний саратовец задушил 91-летнюю родственницуво время ссоры со своей женой. Женщина пыталась защитить возлюбленную внука.