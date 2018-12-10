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В Саратове застрелен гендиректор сети фитнес-клубов 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сегодня в Саратове погиб гендиректор сети фитнес-клубов World Class и Forte Club Андрей Еремин. По предварительной информации, он скончался в результате огнестрельного ранения.
Трагедия произошла в фитнес-клубе «Forte Club» на улице Вольская. Вероятно, 57-летний бизнесмен погиб в результате несчастного случая, когда чистил принадлежащее ему ружье. Он скончался на месте. Свой первый фитнес-клуб «Оранж» он открыл в 2002 году. Самым успешным его проектом стал World Class, затем состоялось открытие нескольких фитнес-клубов под брендом «ФизКульт». Полиция пока не исключает версию самоубийства.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», 46-летний саратовец задушил 91-летнюю родственницуво время ссоры со своей женой. Женщина пыталась защитить возлюбленную внука.
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