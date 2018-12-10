В китайском плену: туристы из России застряли на острове

Росавиация и Российские туристы застряли на китайском острове Хайнань : их туроператор «Жемчужная река» задолжал авиакомпании «ИрАэро». Минтранс Ростуризм пытаются согласовать «дорожную карту» вывоза туристов, а авиаперевозчик тем временем готовит самолет, чтобы вывезти пассажиров в Казань . Но денег от «Жемчужной реки» авиакомпания пока так и не дождалась.

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить российских туристов с острова Хайнань, где они застряли из-за долгов туроператора перед авиаперевозчиком.

Ранее авиакомпания отменила рейсы из китайских городов Санья и Хайкоу, так как «Жемчужная река» не расплатилась с ней и не начала гасить накопленную задолженность в оговоренные сроки. По данным «ИрАэро», 10 декабря в Минтрансе России под руководством заместителя министра транспорта Александра Юрчика прошло совещание с руководством Минэкономразвития , Ростуризма, Росавиации, ассоциации «Турпомощь», «Жемчужной реки» и «ИрАэро».

«В настоящее время на о. Хайнань (КНР) находится 1533 туриста туроператора «Жемчужная река», только 368 из них не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря. Они размещены в отелях, для них обеспечено проживание и питание. Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря еще 1165 туристов должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск», — говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что «ИраАэро» располагает полной технической возможностью для вывоза туристов, и разработан оптимальный график осуществления вывозных рейсов. Первый из них будет совершен «в ближайшие часы».

«Вывозные рейсы» для возвращения россиян, отдыхающих на Хайнане по линии туроператора «Жемчужная река», осуществляет и авиакомпания «Алроса»

Минтранс также отмечает, что все ведомства «держат ситуацию на особом контроле и обеспечат возвращение всех соотечественников на родину», а Ростуризм и «Турпомощь» находится «в тесном взаимодействии» с туроператором и авиакомпанией. «Они сделают все от них зависящее для соблюдения законных интересов российских туристов», — резюмируется в пресс-релизе.

«Готовим вылет самолета и начинаем вывоз туристов. Первый [борт] в Казань летит. Планируем, что сейчас будем готовить самолет. Также создаем антикризисный штаб вылета туристов из Китая, понимая, что «Жемчужная река» за это не заплатит», — сказал ТАСС заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов, добавив, что «ИрАэро» вывезет всех задержавшихся туристов.

Российские туристы в китайском Хайнане стали заложниками корпоративных отношений между туроператором ООО «Тревел Дизайнерс» — российским представителем международного турагентства «Жемчужная река» — и авиаперевозчиком «ИрАэро».

Последний 7 декабря приостановил программу полетов в города Хайкоу и Санья и заявил об аннулировании соответствующих рейсов из-за нарушения туроператором графика платежей и образовавшейся задолженности. Как уточнил Сергей Крупнов, «Жемчужная река» задолжала авиакомпании $2,3 млн Перевозчик заявил, что прекращает перелеты в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово. «Авиакомпания прекрасно понимает сложность ситуации, в которой оказались туристы, приобретавшие турпродукты „Жемчужной реки“. Однако мы готовы продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности», — говорится в сообщении «ИрАэро».

Туроператор сначала отвергал наличие задолженности. Как пояснил Крупнов, между «ИрАэро» и «Тревел Дизайнерс» нет прямого договора. «У „Тревел Дизайнерс“ заключен договор с нашим агентом, компанией „Эверейт“, перед которым у фирмы существуют обязательства и согласованный график платежей и погашения образовавшейся задолженности на сумму около $2,3 млн», — рассказал он.

Позже уже на межведомственном совещании в Екатеринбурге наличие долга «Жемчужная река» признала. Однако, по словам представителя авиаперевозчика, не выявила готовность оплатить возвращение туристов, из-за чего, по всей видимости, «ИрАэро» приходится заниматься этим самостоятельно.

Как уточнили в МИД РФ , Генконсульство держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь, а также направило в правительство провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены, отмечается на странице МИД в фейсбуке.

Впрочем, как позже сообщил ТАСС атташе Генконсульства России в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) Григорий Колышкин, выселять туристов никто не собирается. В крайнем случае, если проблема затянется, их переведут в другие гостиницы.

По словам директора «Турпомощи» Александра Осауленко, туроператор «Жемчужная река» обеспечивает проживанием и питанием своих клиентов, застрявших на китайском острове Хайнань, а Минтранс и Росавиация пытаются согласовать «дорожную карту» перевозок, которыми туристы будут отправлены домой.

«Пассажиров необходимо вывезти — это позиция Росавиации», — заявил журналистам глава ведомства Александр Нерадько. А «потом уже разбираться: кто, каким путем не перечислил те деньги, которые в принципе уплачены были пассажирами, но не дошли до авиакомпании», добавил он.

«Авиакомпания не получила от туроператора, по информации авиакомпании, уже более $2,3 млн за перевозку. В этой ситуации, если авиакомпания будет продолжать летать, не получая деньги, у нее их не хватит на операционную деятельность, на заправку топливом, на зарплаты экипажам, техническому персоналу», — сказал Нерадько.

Подобная проблема в отрасли возникает не впервые. «Некоторые авиакомпании теперь работают только по предоплате, научные горьким опытом. Но на рынке и турперевозок высокая конкуренция, и не всегда получается перевозить по предоплате», — посетовал Нерадько.

Этим летом несколько старейших и известных туроператоров, основавших свой бизнес еще в начале 90-х годов прошлого века и переживших два кризиса, заявили о приостановке своей работы. С проблемами столкнулись, в том числе, «Натали Турс» и DSBW-Tours. О прекращении работы объявил также петербургский туроператор «Матрешка-тур».

Проблемы туроператоров обострились в 2014 году после резкой девальвации рубля и введения санкций Запада по итогам референдума в Крыму о присоединении полуострова к России.

Значительная часть россиян из-за скачка курса валют отказалась тогда от поездок за рубеж, и по рынку прокатилась волна банкротств туроператоров. По данным Ростуризма, в 2014 году в России было 4500 туроператоров, в 2015 году их стало на 300 меньше. Затем рынок туруслуг несколько стабилизировался.