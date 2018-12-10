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Снегопады в США оставили 276 тысяч человек без электричества, сообщают СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Снежный шторм в нескольких регионах США стал причиной отмены около 2 тысяч авиарейсов и оставил 276 тысяч американцев без света, сообщает телеканал ABC News.
Ранее сообщалось, что свыше 20 миллионов американцев получили предупреждение о снегопадах и метелях, которые ожидаются на территории от штата Нью-Мексико до Северной Каролины.
Как сообщает телеканал, в Виргинии выпало около 70 сантиметров снега, в штатах Западная Виргиния и Северная Каролина снежный покров местами достигает 50 сантиметров, похожие цифры зарегистрированы в Южной Каролине, Теннесси и Техасе. Утром в понедельник более 276 тысяч человек в семи штатах по-прежнему оставались без электроэнергии. Из них более 141 тысяч — в штате Северная Каролина.
Телеканал NBS News со ссылкой на данные специализированного сайта FlightAware добавил, что около 1990 рейсов были отменены в аэропортах региона к вечеру воскресенья.
Сообщается, что шторм переместился на побережье. Мокрый снег идет в горах Теннесси, Северной Каролины, Южной Каролины, Виргинии и Джорджии, где по-прежнему действуют штормовые предупреждения.
В округе Йорк, штат Южная Каролина, недалеко от границы с Северной Каролиной, поздно вечером в субботу обнаружили тела трех мужчин в возрасте 25, 29 и 37 лет, которые, предположительно, умерли от отравления угарным газом. Офис пожарного инспектора округа Йорк посчитал, что их смерть связана со снежным штормом. В Мэтьюсе, штат Северная Каролина, водитель автомобиля погиб, а пассажир получил ранение, когда на машину упала ветка дерева, после чего водитель потерял управление.
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