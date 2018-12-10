В Ростовской области разыскивают мать найденного мертвым новорожденного

По данным следствия, тело новорожденного мальчика, завернутого в матерчатое сукно и пакет, было обнаружено 8 декабря 2018 года в лесополосе на расстоянии около двух километров от проспекта Аксайский в городе Аксай. Видимых повреждений на теле не было, отмечает областной СК.

Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка. "В настоящее время выполняются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление матери новорожденного ребенка", — сообщает СК. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".