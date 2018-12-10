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В Чечне продлили арест правозащитника Титиева на три месяца 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шалинский городской суд продлил срок пребывания под стражей главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, истекавший 22 декабря, до 22 марта 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба "Мемориала".
В конце июля Верховный суд Чечни подтвердил решение Шалинского городского суда и продлил до 22 декабря 2018 года арест Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере. Две недели назад Шалинский городской суд также отказался освободить Титиева под личное поручительство главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной и политика Григория Явлинского.
"Суд продлил арест Оюба Титиева еще на три месяца — до 22 марта 2019 года. Предыдущее продление было до 22 декабря", — сообщает "Мемориал".
Судебный процесс по делу Титиева проходит в Шалинском городском суде с 19 июля 2018 года. Титиеву вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной. Как ранее сообщал "Мемориал", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева, что наркотики ему подбросили полицейские. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении дела против полицейских.
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