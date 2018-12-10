В Нижнем Тагиле полицейским вынесли приговор за убийство задержанного

Суд признал троих полицейских из Нижнего Тагила виновными в пытках местного жителя Станислава Головко, который впоследствии скончался в больнице. По данным прокуратуры, оперуполномоченные нанесли мужчине не менее 25 ударов руками, ногами и неустановленными предметами по голове, туловищу и конечностям. Все трое правоохранителей отправятся в колонию на срок до 3,5 лет. Потерпевшая сторона считает приговор «издевательством» и собирается обжаловать его.

В Нижнем Тагиле суд приговорил трех оперуполномоченных, которые избили местного жителя, к реальным срокам лишения свободы. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Свердловской области

«Они признаны виновными в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Первому назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, второму — наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы, третьему — в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы», — заявили в ведомстве.

прокуратуры есть 10 дней на изучение приговора — за это время ему будет дана оценка на предмет наличия оснований для обжалования. Надзорное ведомство требовало для фигурантов до 13 лет колонии. Как заявил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых , после вступления приговора в законную силу фигурантов уголовного дела уволят из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. Им также будет запрещено возвращаться на службу после отбывания наказания.

«Их непосредственные руководители еще до приговора суда были отстранены от своих обязанностей и понижены в должности. В том числе начальник райотдела, где было допущено это ЧП. Приговор в обязательном порядке с целью профилактики подобного рода ЧП будет доведен до всего личного состава полиции Свердловской области», — отметил Горелых.

Напомним, что в конце сентября 2017 года трое оперуполномоченных отдела полиции №17 Нижнего Тагила задержали 42-летнего Станислава Головко по подозрению в краже 148 тыс. рублей из торгового центра.

После, по данным прокуратуры, правоохранители нанесли местному жителю не менее 25 ударов руками, ногами и неустановленными предметами по голове, туловищу и конечностям.

По словам сестры Головко, впоследствии ее брат поступил в больницу с «тяжелой травмой головы и гематомой во всю голову».

«Вместо лица один сплошной синяк, все тело в синяках желтых, голубых, сиреневых», — отметила она в разговоре с изданием Ura.ru.

Родственница добавила, что в отделении полиции над мужчиной издевались трое суток.

Тем временем, по данным сестры Головко, вечером 30 сентября лейтенант Ялунин написал в книге задержанных, что мужчина якобы вел себя «неадекватно», и у него появились галлюцинации, в ходе которых он причинил себе телесные повреждения. Как отметили в региональном СК, спустя несколько дней после задержания Головко скончался в центральной больнице №1 Нижнего Тагила.

Полицейских задержали по обвинению в избиении местного жителя в октябре. «Как только в социальных сетях и СМИ появились первые сообщения от родных скончавшегося в больнице гражданина, по указанию руководства ГУ МВД области была незамедлительно назначена служебная проверка. На данный момент она уже завершена, два представителя ОВД Нижнего Тагила, где случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Собранные материалы направлены в региональный СК, специалистам которого оказывается необходимая помощь в объективном разбирательстве», — сообщали в МВД осенью 2017 года.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, потерпевшая сторона недовольна приговором, вынесенным 10 декабря 2018 года.

«Обязательно будем обжаловать. По части 3 статьи 286 УК РФ судом назначено минимальное наказание. Абсолютно нелепо звучит утверждение суда о том, что сотрудники правоохранительных органов оказывали медицинскую помощь погибшему Головко. При этом параллельно утверждается, что они же причинили ему телесные повреждения. Такого я за всю свою практику не встречал. То есть сами побили, сами оказали первую помощь. И суд счел это смягчающим обстоятельством. Просто издевательство», — заявил адвокат «Газете.Ru».

Он отметил, что год, который оперативники провели в СИЗО , пойдет в зачет срока. Кроме того, по словам Бушмакова, оперуполномоченные через некоторое время будут иметь возможность выйти по УДО. «Непонятно, почему суд счел прекратил дело по части 4 статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть“. Пока все сводится к тому, что Головко сам упал во время задержания 27 сентября 2017 года, сам бился головой о стол и металлические конструкции, а 30 сентября самостоятельно сорвался со стула и ударился головой о косяк», — добавил юрист.

Бушмаков подчеркнул, что во время следствия сторона защиты неоднократно указывала на то, что Головко сидел в тюрьме, а также является наркоманом и алкоголиком.

«Получается, этим можно оправдать причинение ему смерти. Он не был пьян на момент совершения преступления, это доказано. Причастность к краже 148 тыс. рублей также не была подтверждена. Полицейские пытались принудить его признаться, что это он украл деньги», — заключил защитник потерпевшей стороны.

Пытки остаются одним из способов повышения рабочих показателей у полицейских, заявил «Газете.Ru» координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов