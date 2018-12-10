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На Ямале возбудили дело после нападения на участкового в больнице 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: СК
Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после нападения двух пациентов больницы на участкового, которому пришлось открыть стрельбу в медучреждении, сообщает в понедельник окружное следственное управление СК РФ.
Региональное управление МВД ранее сообщало об инциденте в больнице Ноябрьска, где двое нетрезвых пациентов, имеющих судимости, вели себя агрессивно и провоцировали конфликт. Когда на место прибыл участковый, они напали на него и попытались завладеть его табельным оружием. Полицейский был вынужден открыть стрельбу, смертельно ранив одного из нападавших.
По уточненной информации следствия, конфликт произошел в туберкулезном отделении местной больницы. Следователи поясняют, что один из пациентов нанес участковому несколько ударов кулаком, после чего на сотрудника МВД набросился второй рецидивист. Оба, по данным следствия, до этого распивали спиртное в медучреждении.
"Следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", — говорится в сообщении.
Ведомство также отмечает, что в отношении полицейского проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. О собственной проверке ранее сообщало и окружное УМВД, подчеркивая, что участковый, по предварительным данным, правомерно применил табельное оружие.
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