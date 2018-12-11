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В Ростовской области подростков подозревают в жестоком убийстве женщины 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Ростовской области задержала двух подростков по подозрению в жестоком убийстве жительницы города Миллерово, чье тело было обнаружено в лесополосе, сообщает СУСК РФ по региону.
Тело 28-летней женщины обнаружили 8 декабря. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стало удушье.
По предварительным данным следствия, подростки 15 и 16 лет выпивали с женщиной, а затем предложили ей вступить с ними в интимную связь. После того, как молодые люди получили отказ, они убили ее.
Против них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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