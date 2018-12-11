В Ростовской области подростков подозревают в жестоком убийстве женщины

Тело 28-летней женщины обнаружили 8 декабря. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стало удушье.

По предварительным данным следствия, подростки 15 и 16 лет выпивали с женщиной, а затем предложили ей вступить с ними в интимную связь. После того, как молодые люди получили отказ, они убили ее.

Против них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".