Картины известного художника похитили в Москве

Салахова сообщила правоохранительным органам , что с подозреваемым она познакомилась в 2006 году. Мужчина устроился к художнице помощником и, как она уверяет, быстро влился в богемную тусовку. Однако спустя несколько лет деловые отношения разладились. Впрочем, когда Салаховой понадобилась крупная сумма денег, и она решила продать две картины отца, на горизонте снова появился старый знакомый. Мужчина сказал, что уже есть готовый покупатель на оба холста. Картины «Пальмы-Торремолинос. Испания» и «Вечерние пальмы: Бенальмадена-Коста» оцениваются, по данным журналистов МК, в миллион рублей. Однако по информации Telegram-канала Mash, их стоимость может достигать десятки миллионов.

В середине декабря прошлого года мужчина вывез картины из хранилища и пропал из виду.

Пообщавшись с коллегами по цеху, женщина с удивлением узнала, что старый знакомый уже провернул несколько таких афер с другими художниками, а ранее вообще был судим за мошенничество.

В полиции заявление Салаховой приняли. Возбуждено уголовное дело.