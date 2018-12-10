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Картины известного художника похитили в Москве 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Художница Айдан Салахова, дочь известного живописца Таира Салахова, заявила о пропаже двух картин своего отца. Женщина подозревает своего бывшего помощника, сообщает «Московский Комсомолец».
Салахова сообщила правоохранительным органам, что с подозреваемым она познакомилась в 2006 году. Мужчина устроился к художнице помощником и, как она уверяет, быстро влился в богемную тусовку. Однако спустя несколько лет деловые отношения разладились. Впрочем, когда Салаховой понадобилась крупная сумма денег, и она решила продать две картины отца, на горизонте снова появился старый знакомый. Мужчина сказал, что уже есть готовый покупатель на оба холста. Картины «Пальмы-Торремолинос. Испания» и «Вечерние пальмы: Бенальмадена-Коста» оцениваются, по данным журналистов МК, в миллион рублей. Однако по информации Telegram-канала Mash, их стоимость может достигать десятки миллионов.
В середине декабря прошлого года мужчина вывез картины из хранилища и пропал из виду.
Пообщавшись с коллегами по цеху, женщина с удивлением узнала, что старый знакомый уже провернул несколько таких афер с другими художниками, а ранее вообще был судим за мошенничество.
В полиции заявление Салаховой приняли. Возбуждено уголовное дело.
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