Самолет из Хельсинки в Москву вернулся в Финляндию из-за технеисправности

Москву ( Самолёт авиакомпании Finnair, выполнявший рейс AY719 из Хельсинки Шереметьево ) в полночь 10 декабря, вынужден был развернуться на половине пути и вернуться в Финляндию из-за технической неисправности, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.

"Рейс 719 после вылета из Хельсинки, находясь примерно 30 минут в полете, вернулся в Финляндию из-за технической неисправности. После благополучной посадки в Финляндии пассажиров пересадили на другой самолет, и они прибыли в Москву", — рассказала Таллквист.

По данным табло прилетов аэропорта Шереметьево, рейс AY719, выполняемый совместно с рейсом "Аэрофлота" SU3965, прибыл в 4.15 утра понедельника с опозданием около двух часов (2.35 утра по-расписанию).

В текущем расписании финский перевозчик выполняет три ежедневных перелёта между столицей Финляндии и Москвой (Шереметьево), другие три ежедневных рейса между столицами, в партнерстве с финской компанией, выполняет "Аэрофлот".

Фактическим перевозчиком на рейсах в Россию с финской стороны выступает авиакомпания Norra (бывшая дочерняя структура Finnair).