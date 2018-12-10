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В Москве эвакуировали Ленинградский вокзал 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кинологи прочёсывают здание Ленинградского вокзала в Москве, отрабатывая информацию о возможном взрыве. Информацию о возможном взрывном устройстве в полицию по телефону сообщил неизвестный, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Interfax сообщает, что в здании вокзала была проведена эвакуация. Правоохранители вывели на улицу более 200 человек.
В конце ноября в Москве неизвестные «заминировали» сразу 15 торговых центров, в том числе «Атриум», «Мегаполис», Горбушкин двор», «Хорошо» и другие, а также здание Киевского вокзала.
Анонимные сообщения на пульт дежурных полицейских стали поступать в первой половине дня. На каждом объекте была проведена массовая эвакуация, однако ни по одному заявлению информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители заявили, что это дело рук «телефонных террористов» и пообещали установить личности хулиганов.
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