В Москве эвакуировали Ленинградский вокзал

Кинологи прочёсывают здание Ленинградского вокзала в Москве , отрабатывая информацию о возможном взрыве. Информацию о возможном взрывном устройстве в полицию по телефону сообщил неизвестный, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Interfax сообщает, что в здании вокзала была проведена эвакуация. Правоохранители вывели на улицу более 200 человек.

В конце ноября в Москве неизвестные «заминировали» сразу 15 торговых центров, в том числе «Атриум», «Мегаполис», Горбушкин двор», «Хорошо» и другие, а также здание Киевского вокзала.

Анонимные сообщения на пульт дежурных полицейских стали поступать в первой половине дня. На каждом объекте была проведена массовая эвакуация, однако ни по одному заявлению информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители заявили, что это дело рук «телефонных террористов» и пообещали установить личности хулиганов.