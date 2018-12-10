В Саратове возбудили уголовное дело после отравления 20 человек в суши-баре

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 20 человек после употребления суши и роллов в саратовском кафе, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что девять человек, включая одного подростка, заболели острой кишечной инфекцией после употребления суши и роллов в предприятии общественного питания ООО "Аллегория" — Автосуши "Саюри". Позже СУСК уточнило, что с 29 октября по 1 ноября отравились 20 посетителей кафе-бара, в том числе двое детей, в связи с чем ведомство начало проверку. Заводской районный суд Саратова приостановил деятельность суши-бара на 60 суток. "Следственным отделом по Заводскому району СУСК РФ по Саратовской области по факту госпитализации с пищевым отравлением посетителей одного из суши-баров города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются лица, допустившие отправление посетителей суши-бара.