Молодой человек застрелил друга на дне рождения в Омске

Омске 19-летний юноша случайно застрелил приятеля во время застолья.

Молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет собрались отметить день рождения, именинник решил продемонстрировать друзьям оружие, хранившееся в сейфе отца, сообщает om1.ru

Родители праздновавшего день рождения накрыли стол и ушли на ночь, компания к двум часам ночи уже находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает портал.

Именинник решил похвастаться перед друзьями оружием отца, нашел ключ и достал из сейфа ружье «ТОЗ-102» и травматический пистолет STEEL.

Друзья решили устроить фотосессию с оружием. Один из гостей, 19-летний житель Омска, был уверен, что ружье находится на предохранителе. Он направил дуло в сторону 18-летнего молодого человека и положил палец на курок, ружье выстрелило.

Друзья вызвали скорую помощь, пострадавшего направили в БСМП-1. Молодой человек скончался, не приходя в себя.

В отношении стрелявшего 19-летнего юноши возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет колонии.

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