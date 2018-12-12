«Дружба народов» против Навального и его цен на картошку

На процессе по иску крымского мясокомбината «Дружба народов» о защите деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному кипят страсти. В ходе предварительного слушания 11 декабря представитель истца получила от судьи предупреждение. А юристы ответчика потребовали привлечь к участию в споре в качестве третьих лиц Главную военную прокуратуру (ГВП), Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и представителей компаний — заказчиков овощей, мяса и соков.

Юристы, в частности, просили приобщить к материалам дела ответ из прокуратуры Нижегородского военного гарнизона о возбуждении административного дела в отношении ООО «Мясокомбинат „Дружба народов“, а также о том, что прокуратура проводит проверку всех контрактов истца с Росгвардией. Они также настаивали на приобщении к делу публикации РБК о том, что ГВП и ФАС по просьбе ФСБ с весны 2018 года проверяют мясокомбинат „Дружба народов“.

Адвокаты просили истребовать из ФАС и ГВП дела и „материалы исследования госконтрактов“. Причем пока они заявляли ходатайства, судья обрушил свой гнев на одного из трех юристов, представляющих интересы мясокомбината. Адвокат Элеонора Сергеева рискнула без разрешения суда задать оппонентам вопрос и сразу схлопотала предупреждение. „Если еще что-то без разрешения суда попытаетесь здесь сделать, я вас удалю“, — строго предупредил ее судья Андрей Чадов

После этого юристы Навального озвучили последнюю просьбу: они просили привлечь к участию в разбирательстве в качестве третьих лиц, помимо ГВП и ФАС, двух заказчиков мясокомбината — Северо-Кавказский и Московский центры материально-технического обеспечения войск Нацгвардии. „Это те, с кем мясокомбинат заключал контракты на поставку овощей, мяса, соков 26 июня, используя методику расчетов, когда цена была максимально возможной. При этом продукты поставлялись уже в июле. Если бы он подождал неделю, заключил контракт в июле, то цена была бы в два-три раза ниже“, — рассказал Business FM Александр Головач.

Юрист считает, что сделку поторопились заключить раньше „умышленно“, в ней просматривается коррупционная составляющая. „Ничем другим это объяснить нельзя — заключить контракт в конце июня, тогда как срок его исполнения был 31 июня. В итоге мясокомбинат поставил все продукты в июле, но Росгвардия не предъявила никаких претензий к мясокомбинату за задержку. Мы не видим никаких исков“, — заметил юрист.

Интересно, что юристы мясокомбината „Дружба народов“ возражали в суде против приобщения материалов проверки ГВП и ФАС, ссылаясь на то, что они еще не завершены. Но суд решил приобщить часть документов — публикации РБК и ответ из прокуратуры Нижегородского военного гарнизона. Что же касается истребования дел из ГВП и ФАС, то судья решил, что туда ответчик может обратиться с запросами пока самостоятельно.

Вопрос же с привлечением к делу третьих лиц несколько завис. Судья отложил предварительное слушание на 5 февраля 2019 года, обязав представителей истца подготовить свое мнение по данному поводу.

Мясокомбинат „Дружба народов“ обратился в суд с иском о защите деловой репутации после выхода в конце августа расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о поставках продовольствия для Росгвардии. В фильме утверждалось, что ряд продуктов были закуплены в 2018 году по ценам, которые выше розничных цен в „Пятерочке“.

В Росгвардии сочли эти сведения „заведомо сфальсифицированными и провокационными“. По мнению ведомства, авторы расследования сравнили закупочные цены в 2017-2018 годах без учета сезонного фактора, а также издержек, связанных с транспортными расходами, расходами на тару и экспертизу продуктов.

Глава Росгвардии Виктор Золотов даже вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него „хорошую сочную отбивную“. В ответ политик предложил генералу провести теледебаты, от которых тот отказался. 11 декабря он подал иск к оппозиционеру в Люблинский суд Москвы, потребовав опровержения и выплаты компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей.

В иске мясокомбината „Дружба народов“, в отличие от иска Золотова, не содержится материальных требований. Истец настаивает лишь на публикации опровержения. Представители мясокомбината в суде воздержались от комментариев. Они признались, что ожидали рассмотрения дела в более короткий период, но предварительное слушание, которое началось еще 13 ноября, затянулось. „Но нам нужно решение верное, а не быстрое. Видимо, у судьи такая же логика“, — сказал один из представителей истца. Ожидается, что на заседании 5 февраля суд решит вопрос о возможности привлечения к процессу третьих лиц и наконец назначит дату рассмотрения дела по существу.