На Ставрополе произошел взрыв газа, пострадали пожарные

Отмечается, что взрыв газа произошел в ходе тушения пожара в гараже. Площадь возгорания составляла 24 квадратных метра.

"При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже. В результате взрыва пострадало трое пожарных, которые госпитализированы в городскую больницу краевого центра", — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в результате пожара погибли женщина и ребенок.