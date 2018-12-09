Двух бизнесменов избили в московской гостинице

Охранники гостиницы «Космос» жестоко избили двоих посетителей расположенного внутри караоке-бара. В ночь на воскресенье 47-летний руководитель крупной строительной компании по имени Николай, с женой и двумя совершеннолетними детьми и другом — работником нефтяной компании проводили время в караоке-баре гостиницы. Мужчины были его завсегдатаями, сообщает «МК».

Жена и дочь Николая отправились на парковку, чтобы прогреть автомобиль. Дожидаясь их мужчины успели прикорнуть на диванах в холле отеля. Охранники начали их будить. Это очень не понравилось охране. Как рассказала очевидица произошедшего, 8 охранников ответ на нелестные слова в свой адрес принялись таскать двоих взрослых гостей по всему залу и бить ногами.

«За пострадавших пытался вступиться молодой человек. Но и он получил несколько оплеух. Затем прибежала женщина. Она и вызвала «скорую». У одного из мужчин от ударов отлетели ботинки, а другого спустили с главной лестницы», — сообщила она.

Пострадавшие были госпитализированы в НИИ скорой помощи. У Николая выбиты зубы, сломан нос, многочисленные травмы головы, у Константина ушибы и сотрясение мозга. Третий участник драки позже сам приехал в ГКБ №33 для прохождения обследования.