Стали известны показания изнасилованной дознавательницы

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СМИ опубликовали отрывки показаний изнасилованного дознавателя в Уфе 

Говорит Москва 1 час назад
23-летняя сотрудница полиции обвинила в преступлении троих офицеров МВД.
В распоряжении «Комсомольской правды» оказался скан протокола допроса пострадавшей. Дознаватель указала точную продолжительность преступления — с 22.40 до 0.30. В показаниях девушка заявляет, что её насиловали «по очереди и одновременно». Как только её отпустили, она позвонила матери и рассказала о произошедшем.
Родственники изнасилованной дознавательницы рассказали о ее состоянии
По версии следствия, в Уфе девушку-дознавателя изнасиловали трое полицейских начальников. Адвокат пострадавшей проинформировала, что подзащитная считается временно нетрудоспособной, она участвует во всех следственных действиях.
Подозреваемые находятся под арестом. При этом адвокат Аслям Халиков сообщил РИА Новости, что у двоих есть алиби на преступления.
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