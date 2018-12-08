Около 700 российских туристов застряли на китайском острове Хайнань

Причина — проблемы авиакомпании «ИрАэро», которая не сообщила о масштабных долгах туроператора «Жемчужная река».

Граждане России , которые отправились в Китай по путёвкам этой компании, не могут вылететь домой. Как уточнили РБК Ростуризме , у «ИрАэро» не хватает самолётов.

«Туроператор "Жемчужная река" выполняет свои обязательства перед клиентами. Они размещены в отелях. При этом свои обязательства не выполняет «ИрАэро», у которой мало лайнеров. Поэтому туристы из Хабаровского края, Челябинска и Дальнего Востока не могут вылететь из Китая», — пояснил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Накануне перевозчик сообщил о приостановке программы полётов в ряд китайских городов. Представители авиакомпании заявили, что во всём вина туроператора.