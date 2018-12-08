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Около 700 российских туристов застряли на китайском острове Хайнань 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причина — проблемы авиакомпании «ИрАэро», которая не сообщила о масштабных долгах туроператора «Жемчужная река».
Граждане России, которые отправились в Китай по путёвкам этой компании, не могут вылететь домой. Как уточнили РБК в Ростуризме, у «ИрАэро» не хватает самолётов.
«Туроператор "Жемчужная река" выполняет свои обязательства перед клиентами. Они размещены в отелях. При этом свои обязательства не выполняет «ИрАэро», у которой мало лайнеров. Поэтому туристы из Хабаровского края, Челябинска и Дальнего Востока не могут вылететь из Китая», — пояснил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Застрявшие в Китае туристы обратились к Путину
Накануне перевозчик сообщил о приостановке программы полётов в ряд китайских городов. Представители авиакомпании заявили, что во всём вина туроператора.
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