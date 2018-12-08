В Париже полиция применила против «желтых жилетов» газ

В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", выступающих за отмену налога на бензин и дизельное топлива, а также за повышение уровня жизни, сообщает информационное агентство Reuters

По данным полиции, в акции протеста на Елисейских полях приняли участие около полутора тысячи человек, 127 из них были задержаны. У активистов изъяты молотки, бейсбольные биты, а также металлические шарики для стрельбы с помощью рогаток.

Задержания зачинщиков беспорядков начались еще накануне, в общей сложности были препровождены в полицейские участки около трехсот человек.

Между тем из разных районов Франции в Париж прибывают все новые группы "желтых жилетов". Стражи порядка задерживают манифестантов для проверки документов, а затем отпускают. Несколько десятков приезжих, подозреваемых в принадлежности к экстремистским группировкам, поместили под стражу.