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В Париже полиция применила против «желтых жилетов» газ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", выступающих за отмену налога на бензин и дизельное топлива, а также за повышение уровня жизни, сообщает информационное агентство Reuters.
По данным полиции, в акции протеста на Елисейских полях приняли участие около полутора тысячи человек, 127 из них были задержаны. У активистов изъяты молотки, бейсбольные биты, а также металлические шарики для стрельбы с помощью рогаток.
Задержания зачинщиков беспорядков начались еще накануне, в общей сложности были препровождены в полицейские участки около трехсот человек.
Между тем из разных районов Франции в Париж прибывают все новые группы "желтых жилетов". Стражи порядка задерживают манифестантов для проверки документов, а затем отпускают. Несколько десятков приезжих, подозреваемых в принадлежности к экстремистским группировкам, поместили под стражу.
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