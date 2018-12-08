В задержанном украинском моряке опознали мучителя

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Житель Донецка опознал в задержанном украинском моряке своего мучителя из СБУ 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
После задержания украинских моряков в Черном море в ФСБ обратился житель Донецка, который узнал в одном из них человека, который пытал его в Бердянске. Об этом сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
В ФСБ раскрыли детали задержания украинских моряков в Керченском проливе
«В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений», — уточнил он. По словам Шишова, правоохранительные органы Донецка заинтересовались этой информацией.
Говоря о задержанных моряках, Шишов подчеркнул, что они не являются военнопленными: их обвиняют в совершении уголовного преступления.
Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, нарушив границу. Корабли не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Моряки были арестованы, в настоящее время они находятся в Москве.
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