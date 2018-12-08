Трагедия на рэп-концерте: шестеро погибших

В давке на рэп-концерте в Италии погибли шесть человек

В давке на концерте рэпера Sfera Ebbasta в ночном клубе города Коринальдо итальянской провинции Анкона шесть человек погибли и более ста получили травмы. ЧП случилось из-за того, что неизвестный распылил в помещении перцовый баллончик. Возникла паника, посетители клуба бросились к выходу. Однако он оказался слишком узким, возникла давка. Всего в клубе находились около тысячи человек.

Шесть человек погибли и более ста получили травмы в давке в ночном клубе в итальянской провинции Анкона. На появившихся в Сети кадрах видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшим, передает ФАН.

Трагедия произошла в ночь на пятницу во время выступления рэпера Sfera Ebbasta. Около часа ночи по местному времени (03.00 по Москве ) неизвестный распылил в популярном ночном клубе в городе Коринальдо перцовый баллончик. Возникла паника, посетители клуба бросились к выходу, передает НСН.

Однако он оказался слишком узким, возникла давка. Всего в клубе находилось около тысячи человек. Итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами давки в ночном клубе стали пятеро несовершеннолетних подростков и женщина.

В июне прошлого года в Турине в ходе просмотра футбольного матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом» случилось ЧП. В фан-зоне, организованной для просмотра матча на площади Сан-Карло, среди болельщиков «Ювентуса» началась паника, впоследствии переросшая в давку. Более 1500 человек пострадали.

Как сообщали итальянские СМИ, трое раненых были доставлены в больницы в критическом состоянии, в том числе семилетний ребенок по имени Келвин, получивший тяжелые травмы груди и головы — его ввели с состояние искусственной комы. Директор «Ювентуса» Беппе Маротта тогда посетил семью ребенка и выразил ей поддержку.

ЧП случилось из-за того, что во время просмотра матча неизвестный юноша взорвал петарду, крикнув, что это бомба.

«Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба», — цитировала одного из очевидцев Gazzetta Dello Sport.

Другую версию событий привел итальянский журналист Танкреди Палмери: на одном конце площади — у входа в метро — упали металлические ворота. Грохот удара разнесся по всей площади, напомнив толпе звук взрыва, что и привело к переполоху.

В январе того же года в Новой Москве посетители фитнес-клуба сошлись в рукопашной, выясняя, кто сильнее. По словам очевидцев, все началось с того, что перед тренировкой молодой человек захотел размяться игрой в настольный теннис. Во время игры над парнем начал подшучивать другой посетитель клуба. Объектом насмешек стали промахи и лишний вес игрока. В итоге обидчику была отвешена затрещина, после которой любители здорового образа стали бить друг друга.

Спустя неделю в центре Москвы около стриптиз-клуба «Вавилон» произошла кровавая драка между двумя компаниями молодых людей, бурно отмечавших Татьянин день. Конфликт произошел из-за бутылки спиртного. В итоге шестеро человек были госпитализированы с травмами.

В декабре 2009 года в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел крупнейший по числу жертв пожар в России. В результате чрезвычайной ситуации пострадали 238 человек, при этом на месте погиб 101 человек. 137 пострадавших госпитализировали. Выжили 82 пациента.

В целом погибло 156 человек. Все госпитализированные имели ожоговые травмы.

При осмотре госпитализированных отравление угарным газом было выявлено у менее 10%, клинических признаков токсического воздействия альдегидов, оксидов азота, цианидов, фосгена и других возможных веществ у пострадавших на момент осмотра выявлено не было, при этом другие источники указывают причину смерти 22,7% пострадавших — острое отравление комплексом токсических веществ.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и жесткую реакцию российских властей. Это первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории России. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.