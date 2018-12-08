СМИ: в Мексике пять человек погибли при разборках наркокартелей

Сразу пять человек были убиты внутри дома в мексиканском городе Гвадалахара, сообщает портал Excelsior.

По предварительным данным, они могли стать жертвами разборок между местными наркокартелями. Все пятеро были застрелены, трое из погибших могут быть несовершеннолетними. Полиция начала расследование.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Число убийств, совершенных в Мексике в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.