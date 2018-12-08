Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Мексике пять человек погибли при разборках наркокартелей 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Сразу пять человек были убиты внутри дома в мексиканском городе Гвадалахара, сообщает портал Excelsior.
По предварительным данным, они могли стать жертвами разборок между местными наркокартелями. Все пятеро были застрелены, трое из погибших могут быть несовершеннолетними. Полиция начала расследование.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Число убийств, совершенных в Мексике в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США узнали о новом «супероружии» российского спецназа33
Преемница Меркель начала с нападок на Россию389
Назарбаев успокоил Украину85
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ441
США обвинили Россию в химатаке в Сирии301
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение