Родственники изнасилованной дознавательницы рассказали о ее состоянии

Мать изнасилованной дознавательницы из Уфы запретила родственникам обсуждать произошедшее с дочерью, пишет «МК».

Близкая родственница девушки рассказала, что пострадавшая никому, кроме матери, не рассказывала об изнасиловании, а ее мать запретила родственникам тревожить ее расспросами.

«Поначалу мы пытались узнать у Гульнар подробности, но она сразу начинала рыдать. Тогда вся наша большая семья решила не травмировать ее, не загонять в депрессию. Поэтому мы все делаем вид, что ничего не произошло», — рассказала собеседница «МК».

По ее словам, девушка удалилась из всех социальных сетей и не читает, что о ней пишут в интернете. Она перестала общаться с друзьями, коллегами и знакомыми и идет на контакт только с родственниками, которые стараются ее поддерживать.

Женщина уверена, что история с изнасилованием правда, поскольку «такое нельзя придумать».

Другая собеседница издания, жительницей деревни Верхнеманчарово, где прошло детство и юность дознавательницы, рассказала, что в деревне не обсуждают изнасилование.

«Боимся, что мать Гульнар приедет, и тогда нам несдобровать. Ей ведь палец в рот не клади, в случае чего, может скандал закатить, если ее дочь обидят. Так что эту тему у нас никто не обсуждает», — сказала она.

По ее словам, в деревне никогда не слышали, что отец девушки — высокопоставленный сотрудник Росгвардии, и думали, что мать растила дочь одна.