16-летний подросток умер после того, как подключил наушники к смартфону, «стоящему» на зарядке. Инцидент произошёл в пригороде Рембау в Малайзии.
Мальчик уснул с надетыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребёнка обнаружила его мать.
Сперва женщина подумала, что её сны спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков, сообщает The Daily Mail.
Ранее News.ru писал, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» и экс-глава Псковской области Андрей Турчак заявил, что попросит Минпросвещения включить в школьную программу внеклассного чтения книгу «Тайная школа юных героев». Она посвящена неизвестным врагам, которые через Интернет, в частности, компьютерные игры зомбируют российских детей.