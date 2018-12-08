Школьник умер из-за подключённых к телефону наушников

16-летний подросток умер после того, как подключил наушники к смартфону, «стоящему» на зарядке. Инцидент произошёл в пригороде Рембау в Малайзии.

Мальчик уснул с надетыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребёнка обнаружила его мать.

Сперва женщина подумала, что её сны спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков, сообщает The Daily Mail.