Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьник умер из-за подключённых к телефону наушников 

News.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press
16-летний подросток умер после того, как подключил наушники к смартфону, «стоящему» на зарядке. Инцидент произошёл в пригороде Рембау в Малайзии.
Мальчик уснул с надетыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребёнка обнаружила его мать.
Сперва женщина подумала, что её сны спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков, сообщает The Daily Mail.
Ранее News.ru писал, что секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» и экс-глава Псковской области Андрей Турчак заявил, что попросит Минпросвещения включить в школьную программу внеклассного чтения книгу «Тайная школа юных героев». Она посвящена неизвестным врагам, которые через Интернет, в частности, компьютерные игры зомбируют российских детей.
News.ru: последние новости
Житель Донецка: украинцы пытали ополченцев ФСБ раскрыла секретные документы с украинских судов Выпавший из окна москвич «родился в рубашке»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты секретные документы с украинских судов80
В задержанном украинском моряке опознали мучителя747
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение34
Политическое будущее Макрона уничтожили625
Кадыров раскритиковал Мутко
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
07:12
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию
Украина В мире
03:46
Психиатр проверит кандидатов в президенты Украины
В мире Статьи
01:01
Нет консенсуса: Германия не будет вводить новые санкции
В мире Статьи
Медведев выступает на съезде «Единой России»
Политика
02:35
В задержанном украинском моряке опознали мучителя
Происшествия
05:35
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии
В мире Ближний Восток
05:16
Германия не поддержала антироссийские санкции
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение