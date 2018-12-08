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Пропавшего в Оренбуржье мальчика нашли мёртвым 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Следователи обнаружили тело десятилетнего мальчика, который пропал в Оренбургской области. Кроме того, правоохранители смогли задержать подозреваемого в убийстве ребёнка.
Мальчик ушёл из дома в селе Чапаевское Сакмарского района региона и не вернулся. По факту его исчезновение было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
В поисках ребёнка участвовали дальнобойщики, сотрудники МЧС, военные, сотрудники районной администрации, волонтёры и местные жители, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что дочь миллионера из Великобритании Грейс Миллан пропала без вести. Это произошло во время кругосветного путешествия, в которое отправилась девушка. Сначала она посетила Перу, а две недели спустя отправилась в Новую Зеландию. По словам её отца Дэвида Миллана, Грейс ежедневно звонила, писала и присылала фотографии. Однако после дня рождения, которое отметила на прошлой неделе, перестала выходить на связь.
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