Пропавшего в Оренбуржье мальчика нашли мёртвым

Следователи обнаружили тело десятилетнего мальчика, который пропал в Оренбургской области . Кроме того, правоохранители смогли задержать подозреваемого в убийстве ребёнка.

Мальчик ушёл из дома в селе Чапаевское Сакмарского района региона и не вернулся. По факту его исчезновение было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

В поисках ребёнка участвовали дальнобойщики, сотрудники МЧС , военные, сотрудники районной администрации, волонтёры и местные жители, сообщает РИА Новости

Ранее News.ru писал, что дочь миллионера из Великобритании Грейс Миллан пропала без вести. Это произошло во время кругосветного путешествия, в которое отправилась девушка. Сначала она посетила Перу, а две недели спустя отправилась в Новую Зеландию. По словам её отца Дэвида Миллана, Грейс ежедневно звонила, писала и присылала фотографии. Однако после дня рождения, которое отметила на прошлой неделе, перестала выходить на связь.