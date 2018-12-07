В Калининграде приставы записались к должнику на фитнес

В Калининграде приставы записались на занятие по фитнесу к мужчине, который задолжал своей дочери около 600 тысяч рублей, передает РИА "Новости".

Уточняется, что судебный пристав-исполнитель неоднократно вызывал должника на прием для объяснения, однако мужчина игнорировал приглашения, а на телефонные звонки отвечал в грубой форме.

"Судебный пристав выяснил, что должник дает частные занятия по фитнесу, и записался к нему на индивидуальную тренировку, но в назначенное время вместо нее на занятие прибыли хорошо подготовленные судебные приставы межрайонного отдела по городу Калининграду, которые принудительно доставили его в отдел", — сообщили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае приставы арестовали и изъяли у должника забор из профнастила.