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В Калининграде приставы записались к должнику на фитнес 

Газета.Ru + ещё 2 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В Калининграде приставы записались на занятие по фитнесу к мужчине, который задолжал своей дочери около 600 тысяч рублей, передает РИА "Новости".
Уточняется, что судебный пристав-исполнитель неоднократно вызывал должника на прием для объяснения, однако мужчина игнорировал приглашения, а на телефонные звонки отвечал в грубой форме.
"Судебный пристав выяснил, что должник дает частные занятия по фитнесу, и записался к нему на индивидуальную тренировку, но в назначенное время вместо нее на занятие прибыли хорошо подготовленные судебные приставы межрайонного отдела по городу Калининграду, которые принудительно доставили его в отдел", — сообщили в ведомстве.
Ранее в Краснодарском крае приставы арестовали и изъяли у должника забор из профнастила.
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