Испугалась отца: что произошло после изнасилования в Уфе

23-летняя дознавательница из Уфы изначально не планировала подавать заявление в полицию, сообщил адвокат одного из подозреваемых в изнасиловании девушки. По его словам, на утро после инцидента девушка пришла на работу и радостно приветствовала своих коллег. Решение об обращении в полицию она приняла позже — когда поняла, что об изнасиловании может узнать ее отец, который якобы является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов.

На утро после предполагаемого изнасилования дознавательница из Уфы пришла на работу не до конца протрезвевшей и в «приподнятом» настроении. Об этом сайту kp.ru рассказал Аслям Халиков, адвокат бывшего начальника полиции Эдуарда Матвеева, который подозревается в преступлении.

По словам защитника, утром 30 октября она встретилась в отделении с еще одним фигурантом уголовного дела об изнасиловании, экс-полицейским Павлом Яромчуком. Девушка якобы «радостно поздоровалась» с ним, а затем прошла в свой кабинет. При этом на вопрос дежурного, почему дознавательница появилась на работе в нетрезвом виде, девушка ответила, что просто плохо себя чувствует. Она также попросила дежурного дать ей отгул. В этот момент, продолжает адвокат, тогда еще глава отделения Эдуард Матвеев вызвал дознавательницу к себе в кабинет.

«Мой подзащитный сказал потерпевшей, что недоволен ее работой и сообщит об этом ее отцу (тот, по сообщениям СМИ, якобы является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов — «Газета.Ru»). При ней звонит командиру ОМОНа и просит приехать, тот обещает быть после обеда. Потерпевшая хлопает дверью, без спроса уходит со службы и ближе к вечеру делает заявление», — сообщил Халиков.

По его словам, изначально девушка не планировала заявлять в полицию об изнасиловании. На то, чтобы в итоге обратиться в полицию, ее якобы подтолкнул страх перед влиятельным отцом, который был бы недоволен «недостойным поведением» своей дочери.

Несколько дней назад Халиков сообщал, что уже бывшие правоохранители могли избить и изнасиловать дознавательницу за то, что на их совместную вечеринку она пришла пьяной, а затем вела себя «странно» и «вызывающе». Об этом адвокату рассказала подруга одного из начальников полиции, которая также присутствовала на встрече. Она отметила, что нетрезвое состояние девушки «взбесило» ее начальников. Кроме того, дознавательница якобы начала критиковать гостью. Учитывая эту совокупность факторов, полицейские и проявили агрессию к подчиненной, предположила свидетельница.

30 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность экс-полицейских к изнасилованию девушки.

«Эксперты нашли ДНК всех троих на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия. Самое важное — установлено время [совершения преступления], где-то с 19:00 до 21:00. Адвокаты давили на то, что все случилось в районе 10 [вечера], но теперь не отвертишься — девушка была дома к 21:30», — говорилось в сообщении медиа.

Впрочем, защитникам экс-полицейских неизвестно о результатах ДНК-экспертизы.

«Впервые слышим это от вас. У нас нет результатов экспертизы, следствие не дает нам такую информацию. Какие-то такие выводы делаются по результатам ряда экспертиз, так что нам пока ничего не известно», — заявил адвокат Аслям Халиков РИА «Новости».

26 ноября адвокаты Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева подали ходатайство в суд о прекращении уголовного преследования их подзащитных.

Аргументировали они это тем, что Галиев покинул отделение МВД в 22:00, а Матвеев спустя 10 минут. При этом, отмечали защитники, согласно показаниям потерпевшей, насиловать ее начали в промежутке между 22.40 и 00.30.

Впоследствии ГТРК «Башкортостан» опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как вечером 29 октября Галиев находится на территории загородного кафе.

«Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению», — утверждает защитник бывшего правоохранителя Ренат Амирханов.

Адвокат Аслям Халиков в свою очередь добавил, что невиновность двух экс-полицейских также подтверждают свидетельские показания и телефонные разговоры подозреваемых с личными водителями.

«По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе», — пояснил юрист.

Несмотря на это, в Следственном комитете по республике Башкирия заявили, что у них изначально были записи с камер видеонаблюдения, которые демонстрируют перемещения предполагаемых участников изнасилования.

«Они были изъяты при первоначальных следственных действиях», — добавили в ведомстве.

По словам следователей, фигуранты уголовного дела просто пытаются защититься от обвинений.

Адвокат изнасилованной дознавательницы Ирина Валиева назвала публикацию записей с камер видеонаблюдения «мышиной возней». Она отметила, что у нее нет претензий к следователям, так как расследование происходит в установленные законом сроки.

«Раз подозреваемые под арестом, значит у следователей есть доказательства их причастности к преступлению, то что суд их арестовал, говорит о том, что было совершено тяжелое преступление. Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто «мышиная возня» по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей», — сообщила юрист РИА «Новости».

По словам Валиевой, на данный момент ее подзащитная не работает по состоянию здоровья.

«Она временно нетрудоспособна. Но она проходит все следственные мероприятия, которые проводят следователи. Ей и ее семье сейчас очень тяжело, на этом месте она работала совсем немного, представьте себе, какие трудности и испытания легли на ее плечи, но она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам и написала заявление о преступлении», — отметила адвокат.

Напомним, что в конце октября 23-летняя дознавательница Уфимского района Башкирии написала заявление в полицию, в котором она рассказала, что в ночь с 29 на 30 октября была изнасилована тремя коллегами в служебном кабинете. Судмедэксперты подтвердили следы насилия на теле девушки.

Согласно информации СК, в ту ночь на девушку напали ее 51-летний начальник Эдуард Матвеев, 50-летний глава ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, а также 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Мужчинам предъявлено обвинение по статьям УК РФ об «Изнасиловании» и «Насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц». Всех троих уволили из МВД отправили под арест до 31 декабря.