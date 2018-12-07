Арестован адвокат украинских моряков

Адвокату Эмилю Курбединову, ранее представлявшему интересы украинских военных и моряков, избрали меру пресечения в виде ареста сроком на пять суток; аналогичная мера пресечения была назначена членам запрещенных в России за экстремизм и терроризм организаций.

Меру пресечения для обвиняемых избрал Киевский районный суд Симферополя, передает ТАСС.

Кубердинов был обвинен в пропаганде и публичной демонстрации символики террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

«Курбединова признать виновным и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Начало отбывания срока считать с момента задержания — 6 декабря», — сказал судья.

Адвоката задержали утром 6 декабря. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. По данным документа, зачитанного в суде, адвокат в период с 2013 по 2014 год размещал в своем Facebook видеоматериалы с символикой «Хизб ут— Тахрир», материалы не были удалены.

Отмечается, что в 2017 году Курбединов был привлечен к административному наказанию за размещение в соцсетях запрещенных материалов.

Кубердинов на данный момент — адвокат командира украинского катера «Никополь» Богдана Небылицы, арестованного за пересечение российской границы 25 ноября в Керченском проливе.

Также Кубердинов ранее защищал Руслана Зейтуллаева, одного из организаторов ячейки «Хизб ут-Тахрир». Кроме того, Кубердинов выступал адвокатом членов запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» и заместителя главы организации Ильми Умерова и представлял интересы одного из моряков ранее задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041».