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Житель Сочи заявил о бомбе в самолете «Аэрофлота» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Неизвестный позвонил в полицию и заявил о минировании самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск, сообщили в правоохранительных органах.
«Информация о минировании была получена полицейскими в тот момент, когда рейс уже был недалеко от Иркутска. Было принято решение сажать его именно в этом городе и приступать к проверке воздушного судна на предмет заложенных взрывных устройств», — сообщил источник ТАСС.
По его словам, после посадки всех — 119 пассажиров и шесть членов экипажа — эвакуировали, началась проверка. Бомбу не нашли.
«Начата доследственная проверка по факту телефонного хулиганства», — сказал источник.
Другой источник уточнил, что личность звонившего установлена, это житель Сочи.
В 2008 году о лжебомбе в самолете «Аэрофлота», выполнявшего рейс Афины-Москва, сообщал гражданин Греции, которого не пустили на борт.
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