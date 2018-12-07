Житель Сочи заявил о бомбе в самолете «Аэрофлота»

«Информация о минировании была получена полицейскими в тот момент, когда рейс уже был недалеко от Иркутска. Было принято решение сажать его именно в этом городе и приступать к проверке воздушного судна на предмет заложенных взрывных устройств», — сообщил источник ТАСС

По его словам, после посадки всех — 119 пассажиров и шесть членов экипажа — эвакуировали, началась проверка. Бомбу не нашли.

«Начата доследственная проверка по факту телефонного хулиганства», — сказал источник.

Другой источник уточнил, что личность звонившего установлена, это житель Сочи.

В 2008 году о лжебомбе в самолете «Аэрофлота», выполнявшего рейс Афины-Москва, сообщал гражданин Греции, которого не пустили на борт.