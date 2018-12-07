Полиция приняла решение по фонду Сокурова 

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга сообщила о том, что по завершении проверки деятельности Фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" Александра Сокурова было принято решение не возбуждать уголовное дело, передает РИА "Новости".
"Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", — заявили в полиции.
Ранее источник "Газеты.Ru" в Кремле заявил, что у правоохранительных органов нет претензий к Сокурову.