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Полиция приняла решение по фонду Сокурова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга сообщила о том, что по завершении проверки деятельности Фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" Александра Сокурова было принято решение не возбуждать уголовное дело, передает РИА "Новости".
"Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", — заявили в полиции.
Ранее источник "Газеты.Ru" в Кремле заявил, что у правоохранительных органов нет претензий к Сокурову.
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