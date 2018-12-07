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Самолет соскользнул с ВПП при посадке в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Instagram
В аэропорту Лос-Анджелеса самолет авиакомпании Southwest Airline не удержался на скользкой взлетно-посадочной полосе (ВПП) и уткнулся в инженерные сооружения.
На борту находились 117 человек, сообщений о погибших или пострадавших нет, сообщает NBC News.
По предварительным данным, самолет шел на посадку и в момент касания ВПП не удержался на скользком покрытии. Отмечается, что в этот момент в Лос-Анджелесе шел дождь.
Самолет на брюхе принесло к инженерным сооружениям, которые установлены в конце ВПП для остановки потерявших управление крылатых машин.
Один из пассажиров смог сфотографировать произошедшее. Свои фотографии он выложил в Instagram.
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