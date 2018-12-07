Директор магаданского детдома напал на детей

Уголовное дело открыто в отношении директора детского дома в Магаданской области по подозрению в избиении подопечных. Как сообщает Ura.ru, события произошли в районном посёлке Ола. По данным прокуратуры, директор детдома в ноябре применил физическую силу в отношении двух воспитанников — 10 и 16 лет. Уточняется, что один из них получил от мужчины удар в лицо.

Теперь главу образовательного учреждения обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком обращении с ними. В выяснении обстоятельств происшествия примут участие эксперты министерства образования Магаданской области, а также представители органов опеки.