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Директор магаданского детдома напал на детей 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Уголовное дело открыто в отношении директора детского дома в Магаданской области по подозрению в избиении подопечных. Как сообщает Ura.ru, события произошли в районном посёлке Ола. По данным прокуратуры, директор детдома в ноябре применил физическую силу в отношении двух воспитанников — 10 и 16 лет. Уточняется, что один из них получил от мужчины удар в лицо.
Теперь главу образовательного учреждения обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком обращении с ними. В выяснении обстоятельств происшествия примут участие эксперты министерства образования Магаданской области, а также представители органов опеки.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась приговором в отношении воспитательницы Евгении Чудновец за репост в соцсетях видеозаписи, на которой вожатые детского оздоровительного лагеря издеваются над раздетым ребенком. Она призвала не спешить с вынесением приговора. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН высказал недоумение в связи с такой позицией детского омбудсмена.
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