Полиция проверяет информацию об избиении пациента в больнице Комсомольска-на-Амуре

Полицейские в Комсомольске-на-Амуре проводят проверку по факту сообщений о том, что врач ударил пациента табуреткой. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

Ранее в местных СМИ появилась информация об инциденте в одной из городских больниц, где якобы врач травматологического отделения ударил пациента табуреткой за то, что тот не выполнял его рекомендации.