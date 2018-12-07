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Вступившемуся за Ефремова Макаревичу "дали пинка"

Полиция проверяет информацию об избиении пациента в больнице Комсомольска-на-Амуре 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские в Комсомольске-на-Амуре проводят проверку по факту сообщений о том, что врач ударил пациента табуреткой. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
Ранее в местных СМИ появилась информация об инциденте в одной из городских больниц, где якобы врач травматологического отделения ударил пациента табуреткой за то, что тот не выполнял его рекомендации.
"В полицию из больницы поступило сообщение об этом, мы проводим проверку, сотрудники правоохранительных органов выехали на место", — сказали в УМВД по городу.
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