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Во Франции задержаны более 700 школьников и студентов 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: www.vesti.ru
Молодежь заблокировала больше двухсот школ, еще в сотне заведений сорвали занятия.
Сильнее всего протестовали в Нанте, где ученики переворачивали машины, жгли мусор и оказывали сопротивление полиции. Они требовали от властей отказаться от реформы образования, в частности, не менять правила сдачи экзаменов.
Ранее правительство пошло на уступки другим протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые выступали против экономических реформ. Власти пообещали не повышать налоги и тарифы на топливо и электроэнергию, передает "Россия 24".
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