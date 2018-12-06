Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокурор попросил для Тесака 10 лет колонии и штраф в полмиллиона рублей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гособвинение просит приговорить националиста и лидера движения «Реструкт» Максима Марцинкевича (Тесака) к 10 годам колонии строгого режима, сообщили в суде.
Прокурор просит наказать Марцинкевича также штрафом в 500 тыс. рублей, передает «Интерфакс».
Бабушкинский суд Москвы в четверг провел прения сторон по делу «Реструкта».
Еще пятерых участников движения гособвинение просит приговорить к лишению свободы на сроки от трех до восьми лет (одна из подсудимых, Елизавета Симонова по прозвищу «Лютая», на момент совершения преступления была несовершеннолетней).
Напомним, в мае Мосгорсуд отменил приговор Тесаку, который был осужден на 10 лет колонии за экстремизм; дело было направлено на новое рассмотрение.
Тесака и других участников «Реструкта» обвиняли по нескольким статьям — от «разбоя» до «причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего смерть человека».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Родственники жертв катастрофы Ту-154 потребовали возмещения еще 2,1 млрд рублей Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы Омбудсмен рассказал о жизни пришедшего в школу с ножом подростка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойкот Давоса и другие события дня32
США принялись оспаривать морские права России395
Эсминец США сбежал от российского флота595
Украина разрывает дружбу с Россией257
«Неизвестный таджик» из МЭР впервые заговорил179
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение